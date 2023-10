'Covarde', diz Michelle após ministra votar a favor do aborto

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) compartilhou uma publicação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nas redes sociais, em que critica o voto da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, que se posicionou a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez.

Na publicação, o parlamentar bolsonarista afirmou que a titular da Suprema Corte "não teve coragem de sustentar a defesa de morte de crianças inocentes", em referência à sustentação da tese da magistrada sobre a matéria.

“Rosa Weber não teve coragem nem de sustentar oralmente a defesa de morte de crianças inocentes no ventre. Registrou voto escrito. Imagino que não deve ser fácil verbalizar defesa de genocídio”, diz o texto do político.

Corroborando com a mensagem, a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) diz que a presidente do STF é "covarde".

O caso é julgado em plenário virtual do STF e tem relatoria da ministra Rosa Weber.

