CPI do MST deve encerrar na semana que vem, indica Salles

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), indicou o prazo para encerramento das atividades do colegiado. De acordo com o parlamentar, o colegiado considera que parecer deve ser concluído no dia 14 de setembro.

A Comissão teve a primeira baixa após o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), cancelar a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa. O depoimento do ex-governador da Bahia estava previsto para acontecer na última quarta-feira, 9.

"Nós decidimos diante dessas manobras não prorrogar a CPI. Para além dessa decisão, nós estamos considerando firmemente a hipótese de fazer um relatório já na semana que vem e encerrar a CPI. Se não temos condições de ficar atuando para buscar a verdade, não vamos ficar fazendo teatro na CPI", afirmou Salles.

Na oportunidade, Salles também apontou para uma possível derrota do relatório que deverá ser apresentado por ele na semana que vem.



"Essa é a última medida. A entrega do relatório e submissão ao voto. Com essa configuração da comissão agora temos sérias dúvidas se aprovariam um relatório. Não estamos nem contando com essa hipótese de aprovar o relatório", disse o relator.

Nesta quinta, o colegiado acolhe o depoimento do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.