Cristiano Zanin assume gabinete no STF com 520 processos

Após o ministro Cristiano Zanin tomar posse no Supremo Tribunal Federal (STF), e assumir de vez seu gabinete na corte, ele inicia os trabalhos com uma fila de 520 processos para serem analisados. Zanin fará parte da Primeira Turma do STF e poderá participar de votações emblemáticas, a exemplo do marco temporal, a descriminalização do aborto e do porte de drogas.

Aos 47 anos, o advogado foi indicado para o posto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Zanin vai poder analisar também processos como o de supostos desvios de emendas parlamentares, o chamado “orçamento secreto”, e a ação que questiona a validade do decreto de Lula que restabelece as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins.

O novo iminstro da corte também será relator da ação que trata das omissões do governo Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de Covid-19; e a da validade de regras da Lei das Estatais sobre nomeação de conselheiros e diretores.

Os 520 processos herdados por Zanin eram do ex-ministro Ricardo Lewandowski. Atualmente, 28.362 ações tramitam no STF.