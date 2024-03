Debate sobre PEC que amplia isenção tributária de templos é retomado | A TARDE

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê a ampliação da imunidade tributária de igrejas, partidos, sindicatos e instituições de educação e de assistência fiscal sem fins lucrativos, voltará a ser analisada na próxima terça-feira, 27, pela Comissão Especial da Imunidade Tributária da Câmara dos Deputados.

De autoria do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) — bispo licenciado da Igreja Universal e ex-prefeito do Rio de Janeiro –, a PEC expande a imunidade para a aquisição de bens e serviços “necessários à formação” do patrimônio, geração e prestação de serviço.

A PEC já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa em setembro do ano passado. Na CCJ, os parlamentares discutiram apenas se o texto atende os requisitos legais e regimentais, sem analisar o mérito.

No mesmo mês, a Comissão Especial foi criada com o intuito de analisar o tema. No colegiado, já houve 10 sessões de debates em que os membros poderiam sugerir alterações no texto-base, o que não aconteceu.

A versão final do relatório ainda não foi apresentada na comissão. Quando o texto for analisado e aprovado, seguirá para apreciação no plenário da Câmara. Depois, será a vez do Senado analisar a matéria.

Atualmente, a Constituição estabelece que a isenção vale somente para o patrimônio, a renda e os serviços “relacionados com as finalidades essenciais” de igrejas ou partidos.