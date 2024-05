Defesa de Zambelli deve pedir suspeição de Moraes e Cármen Lúcia | A TARDE

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), ré por suposta invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), não recebeu bem as declarações dos ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), que citaram a “desinteligência natural” da parlamentar. Com isso, a defesa de Zambelli analisa a possibilidade de pedir a suspeição dos magistrados.

“Quando vossa excelência [ministro Moraes] descreve que havia entre as notas, as providências, a possibilidade de vossa excelência ter, inclusive, determinado a própria prisão, eu começo a não me preocupar com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente – além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência”, disse Cármen Lúcia, na última terça-feira, 21.

Já Moraes avaliou a invasão e adulteração dos documentos do Judiciário como “burrice”. “Vossa Excelência [ministra Cármen Lúcia], sempre muito educada, disse a desinteligência natural. Eu chamaria burrice mesmo, natural. E achando que isso não fosse ser descoberto”, disse o magistrado.

As falas movimentaram a defesa da parlamentar a apresentar o pedido, de acordo com o advogado de Zambelli, Daniel Bialski.

“Efetivamente ao examinar a aceitação da acusação, incabíveis colocações meritórias e o uso de termos pejorativos. Existe previsão legal e precedentes em que tal desqualificação é motivo de reconhecimento da perda de imparcialidade”, disse.

O pedido de suspeição é apresentado quando o juiz tem alguma parcialidade no caso, seja por razões pessoais ou posicionamento do caso.

Carla Zambelli vira ré

A Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, tornar réus a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti pela invasão ao sistema do CNJ.

A Suprema Corte decidiu acatar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta terça-feira, 21. Com a medida, eles passam a responder pelos supostos crimes. O julgamento da dupla ainda não foi marcado.

