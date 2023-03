Deputada Duda Salabert diz que Nikolas cometeu crime e deve ser preso

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) disse nesta quinta-feira, 9, que Nikolas Ferreira (PL-MG) deve ser preso pelas falas transfóbicas no Dia Internacional da Mulher. De peruca, o parlamentar criticou o movimento feminista em plenário da Câmara dos Deputados e falou que se sentia uma mulher transexual e, por conta disso, teria “lugar de fala”.

"Cassação é pouco porque um parlamentar não pode usar a imunidade como escudo para cometer crimes. Independente do ponto de vista político e ideológico de cada um, temos que seguir o entendimento da Suprema Corte brasileira, a qual reconhece a transfobia como um crime inafiançável. Parlamentar não é melhor do que ninguém, então você não pode usar a tribuna para cometer crimes, para fazer falas criminosas, racistas e transfóbicas", disse Duda Salabert ao Uol News.

Na ocasião, Nikolas Ferreira afirmou que "as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres". Em seguida, o político bolsonarista tirou a peruca e disse que é "gênero fluido".

"Mulheres, retomem sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem sua família. Dessa forma, vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas", declarou Nikolas em discurso machista.

Duda Salabert tem reunião marcada com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ela destacou também que o Congresso Nacional não pode ser um espaço para possibilitar crimes.

"Se a bandeira principal do governo Lula, além do combate à fome, foi a de defesa da democracia, se defendemos, de fato, a democracia, isso não pode ser apenas no campo verbal, tem que se materializar em práticas de fortalecimento das estruturas democráticas, como o Congresso Nacional, que não pode ser espaço para possibilitar crimes ou passar pano para falas preconceituosas", apontou.

A parlamentar cobrou um recado do governo após as declarações de Nikolas. "Que o governo dê um recado, não apenas para o parlamento, mas, também, para o Brasil, de qual Brasil nós queremos, qual é o Brasil que vamos construir".