Deputado baiano é cotado para relatar novo projeto sobre Fake News | A TARDE

O deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) está entre os nomes cotados para assumir a relatoria do projeto sobre Fake News, que será discutido em um grupo de trabalho (GT), que tramita na Câmara dos Deputados.

A pressão para o debate sobre projeto cresceu após o embate protagonizado pelo bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre a regulamentação das redes sociais.

Na Casa, o líder do União comandou a relatoria de um projeto sobre direitos autorais desmembrado do PL das Fake News.

A ideia, de acordo com a coluna Guilherme Amado, do portal Metrópoles, é que o GT seja misto e que tenha um senador, no entanto, os parlamentares resistem à ideia.