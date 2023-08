Deputado pede retenção de passaporte de Bolsonaro e Michelle

Em meio aos escândalos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua esposa, Michelle, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) pediu a retenção do passaporte da dupla ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Polícia Federal (PF). A informação é da coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

O pedido do petista foi motivado pela operação da PF contra aliados de Bolsonaro em investigação que apura esquema de venda ilegal no exterior de presentes recebidos pelo ex-presidente, deflagrada nesta sexta-feira, 11.

Além disso, o parlamentar também protocolou um requerimento com o mesmo pedido no âmbito da CPMI do 8 de Janeiro do Congresso Nacional, do qual o deputado é membro titular.

“Há fortes indícios que os valores obtidos com a venda do rolex e outras movimentações serviram como fonte de financiamento para o golpe contra os Três Poderes da República e o enriquecimento ilícito do ex-presidente. A Polícia Federal indica ainda a venda de “várias joias novas”, não apontadas nas investigações anteriores”.