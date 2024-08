Dilma vai ao Alvorada pela primeira vez após impeachment

Momento foi publicado nas redes sociais do presidente Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Pela primeira vez após o impeachment, a ex-presidente Dilma Rousseff apareceu no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira, 26, ao lado do presidente Lula (PT). A atual chefe do Banco dos BRIC está no país para uma série de reuniões do G20, que acontecem no Rio de Janeiro.



Apesar do encontro não constar na agenda oficial de Lula, o chefe do Executivo federal publicou o momento em suas redes sociais com a seguinte legenda: “Recebi a companheira Dilma no Palácio da Alvorada hoje de tarde. Primeiro retorno dela ao Alvorada desde 2016. Sempre bem-vinda”.

Veja

Recebi a companheira @dilmabr no Palácio da Alvorada hoje de tarde. Primeiro retorno dela ao Alvorada desde 2016. Sempre bem-vinda.



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/RvBDAPVZk8 — Lula (@LulaOficial) July 26, 2024

Dilma mora em Xangai, na China, onde fica a sede do banco desde março do ano passado, quando foi empossada para a função. A ex-presidente deixou a cadeira no dia 6 de setembro de 2016.