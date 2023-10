Dino determina ida de nº 2 do ministério para apurar morte de médicos | A TARDE

O Ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, se solidarizou pela morte dos três médicos em um bar no Rio de Janeiro na quarta-feira, 4. Um deles era baiano, Perseu Ribeiro de Almeida.

Os três médicos ortopedistas estavam em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Eles estavam na cidade participando de um congresso internacional de ortopedia.

Dino afirmou que determinou que o secretário Executivo do MJ, Ricardo Cappelli, fosse ao Rio para se reunir com a direção da PF e com o governo do Estado.

"Sobre a execução dos médicos, conversei agora com o governador do Rio, Cláudio Castro. Polícia Civil já realizando diligências investigatórias. Polícia Federal também. Secretário Executivo do MJ, Ricardo Cappelli, irá ao Rio e reunirá com a direção da PF e com o governo do Estado. Eu estou indo para a Bahia, reforçar ações lá. Reitero a minha solidariedade aos familiares de todas as vítimas", escreveu o minsitro nas redes sociais.

A Polícia Civil do RJ acredita em execução, já que nada foi levado, e os criminosos chegaram atirando. Testemunhas contaram ainda que os bandidos nada falaram. Foram pelo menos 20 disparos.