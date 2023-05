Eduardo Bolsonaro é sócio de defensor de golpe e ex-candidato baiano

Filho “03” de Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) abriu uma empresa no Texas, nos Estados Unidos, com um apoiador declarado dos atos golpistas de 8 de janeiro, Paulo Generoso, e o ex-secretário adjunto de Cultura na gestão de Mario Frias e ex-candidato a deputado federal pela Bahia em 2022, André Porciúncula (PL).



O nome da empresa é Braz Global Holding, mas não ficou especificado nos registros qual o ramo do negócio. O registro da firma aconteceu em 18 de março, pouco mais de dois meses após as invasões de manifestantes ao Congresso, Palácio do Planalto e STF, em um período em que o pai de Eduardo, Jair Bolsonaro (PL), morava na Flórida, pouco depois de deixar a Presidência da República após ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Paulo Generoso foi um dos criadores do Movimento República de Curitiba, que surgiu em 2016 com a finalidade de apoiar a Operação Lava Jato e que ao longo dos anos tem espalhado notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e a pandemia de covid-19, além de ter apoiado abertamente os atos golpistas de 8 de janeiro.