Em tom golpista, general Villas Boas incentiva atos antidemocráticos

Em postagem no Twitter nesta terça-feira, 15, o general da reserva, Eduardo Villas Boas, disse que os atos antidemocráticos promovidos por bolsonaristas, alguns deles bloqueando rodovias, são contra “atentados à democracia”. Aliado de Jair Bolsonaro (PL), o general adotou um tom golpista ao colocar em dúvida a credibilidade do processo eleitoral, ainda que nunca tenha sido provada fraude.

“Com incrível persistência, mas com ânimo absolutamente pacífico, pessoas de todas as idades, identificadas com o verde e o amarelo que orgulhosamente ostentam, protestam contra os atentados à democracia, à independência dos Poderes, ameaças à liberdade e as dúvidas sobre o processo eleitoral”, afirmou Villas Boas.

Bolsonaristas têm se manifestado em todo o país, inclusive em Salvador, onde já se concentram no bairro da Mouraria e na Paralela. Em Nova York, os apoiadores do atual presidente da República, que perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), têm hostilizado os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que estão na cidade americana para participar de evento.

