Hostilizado por bolsonarista nos EUA, Barroso dispara: “Perdeu, mané”

Em Nova York para participar de conferência com seus colegas do Judiciário e empresários, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, disparou contra um bolsonarista que se aproximou dele e de Alexandre de Moraes.



“Perdeu, mané. Não amola”, disse Barroso, logo após o bolsonarista indagar Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se ele deixaria o código fonte das urnas ser exposto.

Desde que os ministros do STF chegaram na cidade americana, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) têm protestado contra o resultado das urnas em frente ao hotel em que os magistrados estão hospedados. A fala de Barroso foi gravada e difundida pelas redes bolsonaristas.