Cotado por Lula diz que responsabilidades fiscal e social andam juntas

A fala de Lula (PT) sobre o que ele chamou de “nervosismo do mercado financeiro”, na semana passada, ainda repercute mesmo entre aliados do presidente eleito. Cotado para assumir o Ministério da Fazenda, o economista Persio Arida, um dos mentores intelectuais do Plano Real e integrante da equipe de transição, defendeu a ideia de que responsabilidades fiscal e social andam juntas.



"Se você avançar num front e não no outro, mais cedo ou mais tarde não conseguirá fazer nenhum avanço", discursou Persio Arida em conferência realizada em Nova York, que teve a presença de diversos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “Políticas sociais sem responsabilidade fiscal geram uma crise econômica que acaba por inviabilizá-las. Temos exemplos opostos também”, completou o economista.

Um discurso de Lula em defesa da pauta social e com questionamentos ao mercado por, no seu ponto de vista, não incluir a população mais pobre na planilha, causou reação no mercado financeiro, com elevação do dólar para R$ 5,39 e queda da Ibovespa de 3,35%. O petista retrucou que “nunca tinha visto mercado tão sensível".