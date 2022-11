Equipe de Lula cogita adotar valor regional para combustíveis

Com a proposta de reduzir o impacto da cotação do petróleo no exterior nas bombas dos postos de combustíveis no Brasil, a equipe de transição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja algumas estratégias, entre elas a adoção de valor regional.



O atual modelo, de paridade de preço internacional (PPI), deverá prevalecer nas regiões em que a importação responda por uma fatia maior do mercado. Por outro lado, nos locais em que o volume vendido seja em sua maioria produzido localmente, pesará valor de referência nacional.

Ainda serão estudadas estratégias para que o futuro governo chegue a um valor de referência local, a ser criado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Também devem ser mapeadas as áreas de influência das refinarias que estão no país, para em seguida calcular quanto combustível cada refinaria pode produzir e o volume de importação necessário para atender a sua região.