Ex-chefe da PF diz que Torres pediu ação conjunta com PRF no 2º turno

Superintendente da Polícia Federal na Bahia no ano passado, quando aconteceram as eleições gerais, o delegado Leandro Almada afirmou que foi solicitado para colaborar em uma ação que visava a segurança no segundo turno.



O pedido foi feito, segundo o depoimento dado por Almada aos investigadores em Brasília, pelo então ministro da Justiça, Anderson Torres, e pelo então diretor-geral da PF, Márcio Nunes.

Fazia parte do pedido uma ação conjunta entre a PF e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a votação do segundo turno, em 30 de outubro. Almada negou a solicitação porque a considerou inadequada e agiu sozinho, seguindo o padrão da PF, sem a necessidade desse apoio ou de equipes integradas.

Episódios de apreensões feitas por agentes da PRF durante o segundo turno no Nordeste, região em que Lula (PT) teve maior percentual de votos, foram denunciadas desde a ocasião. Anderson Torres negou ter influenciado nas operações. Com informações da CNN.

Acusado de facilitar os atos golpistas de 8 de janeiro, quando era secretário de Segurança do Distrito Federal, Torres ficou preso por quatro meses, até ser solto pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes.