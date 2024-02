Ex-diretor da PRF, Silvinei é reprovado em prova da OAB | A TARDE

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no governo de Jair Bolsonaro (PL), Silvinei Vasques, foi reprovado no exame da OAB, em novembro de 2023. Preso pela Polícia Federal em Brasília, ele foi liberado por Alexandre de Moraes para realizar a prova.

Silvinei foi aprovado em uma das avaliações, mas não conseguiu passar pela segunda fase, a chamada "prova específica", que é discursiva.

Vasques está preso desde agosto do ano passado. Ele é acusado de utilizar a máquina pública para interferir nas eleições. Na ocasião, ele promoveu blitze que dificultaram o deslocamento de eleitores no segundo turno, mesmo após ordens do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal(STF), para não fazer.

Segundo Moraes na época da prisão, a conduta de Silvinei "revela-se ilícita e gravíssima, pois são apontados elementos indicativos do uso irregular da máquina pública com objetivo de interferir no processo eleitoral, via direcionamento tendencioso de recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores”.

Ainda de acordo com investigação, Silvinei teria emitido ordens ilegais a subordinados para “dificultar ou até impedir o livre trânsito eleitores nas regiões em que o então candidato Luís Inácio Lula da Silva havia obtido votação mais expressiva no primeiro turno”.