Ex-primeira-dama é provocada sobre joias sauditas em restaurante; veja

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, passou por uma situação delicada ao ser abordada em um restaurante em Brasília, nesta sexta-feira, 11, onde é perguntada sobre o paradeiro das joias sauditas, alvo da operação da Polícia Federal (PF), que investiga a suposta tentativa de venda ilegal.

No vídeo, Michelle estava acompanhada de seu maquiador e amigo Agustin Fernandez – é ele que, primeiro, xinga a mulher que filma a cena com palavras como “vagabunda”. Em seguida, Michelle se dirige à mesa da mulher que a questiona sobre as joias e responde, em tom irritado: “você é tão mal-informada que sabe onde estão as joias”. Nesse momento, é possível ouvir um barulho – o maquiador jogou um copo de gelo na mulher que os filmava.

Imagens mostram o maquiador discutindo com uma pessoa no restaurante Reprodução | G1

Por meio de nota, a assessoria da ex-primeira-dama afirma que Michelle "apenas respondeu aos insultos dizendo que aquelas pessoas eram mal-informadas e retirou-se do local".



Confira a nota da assessoria de Michelle Bolsonaro:

Na tarde de hoje (11), durante um almoço com amigas, D. Michelle atendia a pedidos para tirar fotos com um casal, quando foi importunada com provocações e insultos injustos oriundos de duas desconhecidas.



Essas mulheres, de maneira premeditada, iniciaram uma filmagem enquanto provocavam e insinuavam acusações de crime contra Michelle disfarçando-as de perguntas, numa clara tentativa de preparar uma cilada midiática para a ex-Primeira-Dama, a qual apenas respondeu aos insultos dizendo que aquelas pessoas eram mal-informadas e retirou-se do local.

Repudiamos esse tipo de ação contra quem quer que seja e, principalmente, quando se verifica a premeditação da prática do mal com a finalidade desonesta de obter, no mínimo, ganhos midiáticos em detrimento da honra e da paz das pessoas.