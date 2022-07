Fachin dá cinco dias para Bolsonaro explicar acusação de fraude

Apesar de o YouTube não ter visto violação nas declarações dadas por Jair Bolsonaro (PL), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, deu cinco dias para o presidente explicar a acusação de fraude nas urnas eletrônicas.

Fachin publicou despacho nesta quinta-feira, 21, e impõe que Bolsonaro e seu partido, o PL, se manifestem sobre representações do PDT, do PT, da Rede Sustentabilidade e do PCdoB no TSE, mas não impõe obrigatoriedade na resposta.

No encontro com embaixadores, em Brasília, no início da semana, Bolsonaro disse que estava empenhado em apresentar uma “saída” para as eleições deste ano. As declarações de Bolsonaro foram uma ameaça à democracia, segundo o senador Otto Alencar (PSD), entidades brasileiras, entre outras pessoas e instituições.

“Nós queremos, obviamente, estamos lutando, para apresentar uma saída para isso tudo. Nós queremos confiança e transparência no sistema eleitoral brasileiro”, disse Bolsonaro na ocasião. “Nós queremos corrigir falhas. Queremos transparência. Nós queremos democracia de verdade”, continuou o presidente da República, sem apresentar provas para as “falhas” as quais ele se referiu. “Eleições são questões de segurança nacional. Nós não queremos instabilidade no Brasil”, completou.