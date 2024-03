Fake News justificou corte de verba da Jovem Pan, diz ministro | A TARDE

A Jovem Pan perdeu verba publicitária do Governo Federal na gestão Lula (PT) por conta da disseminação de Fake News, afirmou o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, Paulo Pimenta (PT-RS).



O veículo de comunicação se tornou alvo do Ministério Público Federal (MPF) por ceder espaço a comentaristas que defenderam teses golpistas sobre as urnas eletrônicas.

Pimenta diz que seguiu entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU), embora a Jovem Pan não seja citada especificamente na decisão.

Em dezembro, no entanto, a emissora recebeu aproximadamente R$ 90 mil da Secom para veicular jingles da campanha de fim de ano do Governo Federal. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.