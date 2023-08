Falar de prisão de Bolsonaro é lacração, diz Carlos: “parem com isso"

Em postagem em uma rede social neste sábado, 19, o segundo filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), pediu para que os aliados da sua família parem de falar sobre uma eventual prisão do seu pai.

Parem com esse negócio de prisão. Parecem aqueles caras que amam viver a síndrome de Estocolmo. — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) August 19, 2023

Para Carlos, os brasileiros já vivem em um cenário macroeconômico igual ao da Venezuela, país que é alvo de críticas da extrema-direita, mas especular sobre a prisão do pai não seria uma maneira adequada de lutar contra os adversários, que não citados na postagem.

Óbvio que qualquer um sabe que já vivemos numa Venezuela, entretanto não é desse jeito que se luta.

Os canalhas estão carecas de saber disso e estão utilizando sua psique para você validar algo que querem! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) August 19, 2023

“Os canalhas estão carecas de saber disso e estão utilizando sua psique para você validar algo que querem!”, disse Carlos, que chamou de “lacração” o fato de compartilhar informações sobre uma possível detenção do ex-presidente da República, que esta semana teve decretada a quebra do seu sigilo fiscal, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.