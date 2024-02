Falas de Lula são defendidas por coletivo judeu no Brasil | A TARDE

Após comparar as ações de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto, que foi provocado pela Alemanha na primeira metade do século passado, o presidente Lula (PT) foi defendido pela comunidade Vozes Judaicas por Libertação, que emitiu nota sobre o assunto nesta segunda-feira, 19.



"Se a criação e fundação de um Estado judaico foi uma medida de sobrevivência num mundo sitiado, ela logo se tornou um pesadelo. O Estado de Israel não trouxe emancipação verdadeira aos judeus pois a sua existência é mantida às custas da negação da autodeterminação dos palestinos", pontuou.

As falas de Lula aconteceram no último domingo, 18, em viagem à Etiópia. O posicionamento do Vozes Judaicas por Libertação, no entanto, não é a regra entre as comunidades de judeus brasileiros. A Confederação Israelita do Brasil (Conib) e a Federação Israelita do Estado de São Paulo, por exemplo, se posicionaram contra as falas de Lula.

