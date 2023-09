Favoritismo de Dino ao STF acirra vaga no Ministério da Justiça

Após Flávio Dino ser apontado como favorito para ser indicado pelo presidente Lula para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF), aliados do chefe do Executivo disputam internamente o controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que pode ficar vago. As informações são do blog de Andreia Sadi, no G1.

De acordo com o blog, os nomes mais cotados para assumir o Ministério da Justiça são Augusto de Arruda Botelho (secretário de Justiça), Marco Aurélio Carvalho (advogado) e Jorge Messias (AGU). Dentre eles, o favorito do PT seria Messias, que também está entre os cotados para o STF.

Os outros cotados são Augusto de Arruda Botelho, que é filiado ao PSB, assim como Flávio Dino. Por conta disso, a escolha representaria uma continuidade da gestão atual. Já Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, é um dos nomes mais próximos do presidente Lula como conselheiro jurídico.

Lula deve definir o seu indicado para a vaga de Rosa Weber junto com a escolha do novo PGR, quando voltar de viagem dos EUA.