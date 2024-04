Flávio Bolsonaro se posiciona contra impeachment de Moraes do STF | A TARDE

Após o proprietário da plataforma X, Elon Musk, pedir o impeachment de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Flávio Bolsonaro se posicionou contra a destituição do ministro, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira, 8.



“Vamos por parte. Primeiramente, sempre que eu puder, vou buscar o diálogo. Não acho que pedir impeachment de ministro do STF vá resolver os problemas do Brasil”, afirmou Flávio Bolsonaro, que assim como seu clã político, enxerga Alexandre de Moraes como rival.

Elon Musk, proprietário da plataforma X, escalou nesta segunda-feira, 8, seu embate contra Alexandre de Moraes, a quem acusa de "censura" na rede social e de ser um "ditador".

No último sábado, 6, Musk iniciou uma série de ataques contra o ministro do STF, por conta do combate à desinformação na internet capitaneada pelo ministro.

Para Elon Musk, Alexandre de Moraes "traiu a Constituição" ao restringir o que ele chamou de liberdade de expressão. Dessa forma, ainda segundo o empresário, o ministro deveria renunciar ou ser destituído.

Além disso, Elon Musk ameaçou desobedecer às ordens judiciais de bloquear perfis de usuários no X, rede social que o empresário comprou em 2022. Os perfis bloqueados são de usuários que proliferaram desinformação.