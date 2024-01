Fortalecimento do Turismo está ligado à sustentabilidade, diz Freixo | A TARDE

Na semana seguinte em que esteve na Bahia, onde visitou o Recôncavo e participou da Lavagem do Bonfim, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, falou sobre diversos assuntos ligados à sua área, em entrevista ao programa Isso É Bahia, da Rádio A TARDE FM (103.9).



"O turismo representa 8% do PIB brasileiro. Óleo e gás representam 12%. Quando olhamos para o futuro, não podemos imaginar que vamos continuar vivendo de petróleo, porque combustíveis fósseis vão acabar. Também temos que ter responsabilidade climática", justificou.

Além da sustentabilidade, o Turismo, para Freixo, é um setor ligado à geração de emprego e renda tanto em grandes empreendimentos como em pequenas comunidades. "Visitei o Recôncavo. Cachoeira tem 18 quilombos e uma relação direta com a história africana, com produção de ostra, artesanato e apicultura. O turismo de luxo também existe no Brasil, mas não se pode esquecer do turismo de base comunitária", argumentou.

Durante a entrevista, Freixo falou também sobre a vinda de cinco jornalistas dos Estados Unidos para o Carnaval de Salvador, que serão financiados pela Embratur. "Os Estados Unidos é o segundo país que mais leva turistas ao Brasil e eles têm um interesse no afrofuturismo. Não há lugar melhor no Brasil do que a Bahia", alega.

"Eles vêm para que possam escrever matérias sobre o Carnaval. Com isso, a ideia é aumentar o número de turistas americanos aqui", continuou.

Como projetou anteriormente, Freixo disse na entrevista que a estimativa é que o Brasil supere o recorde de arrecadação com turismo internacional em 2023. "A maior havia sido em 2014, ano da Copa do Mundo, em que foram R$ 34 bilhões arrecadados só com turistas internacionais", disse.