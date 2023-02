Freixo quer parceria com Salvador para promover turismo afro

Após cumprir agenda nos carnavais de Salvador, de Recife e do Rio da Janeiro, Marcelo Freixo (PSB), presidente da Embratur, disse que a estatal após dialogar com prefeitos e governadores dessas localidades, traçou um plano de ações, dentre as quais está a parceria com Salvador e Rio de Janeiro para fomentar o turismo afro.

Na passagem por Salvador, Freixo participou do lançamento do selo “Ouro Negro”, que fomenta a participação de blocos afros na capital soteropolitana, esteve na tradicional “Saída do Olodum”, no Pelourinho, e se encontrou com João Jorge, e representantes do Ilê Ayiê e Filhos de Gandhy.

"Nós identificamos que há uma enorme demanda de agências dos Estados Unidos, especializadas no turismo da diáspora africana, em relação a divulgação de destinos brasileiros, principalmente Bahia e Rio de Janeiro. São visitantes de alto poder aquisitivo que querem resgatar a cultura africana, mas estão indo para a África em vez de vir para o Brasil", explicou o ex-deputado federal à coluna Ancelmo Góis de O Globo.