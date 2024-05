Governo Federal libera mais de R$ 1,6 bilhão em recursos para o RS | A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que o Governo Federal vai liberar até esta sexta-feira, 10, o valor de R$ 1,6 bilhão para auxílio aos municípios que sofrem com as enchentes no Rio Grande do Sul. O anúncio foi realizado na manhã desta terça, 7, no programa Bom dia Presidente no Canal Gov, com a presença do presidente Lula (PT).



Leia mais

>> Governo Lula manda projeto ao Congresso para acelerar socorro ao RS

Rui detalhou que o orçamento já está sendo liberado desde a última sexta, 3. Ao todo, foram R$ 538 milhões, já liberados, somados a R$ 522 milhões referente a um conjunto de emendas, que serão autorizadas na sexta, 10.



“O congresso mudará a regra agora nesta quinta, mas nós já autorizamos e assim que for feita a votação serão mais R$ 522 milhões e estamos falando de 1 bilhão e 60 milhões de reais que a partir de sexta estarão liberados do conjunto senadores e deputados”, informou.

Ontem, o governo liberou os R$ 538 milhões em emendas parlamentares individuais da bancada gaúcha. As emendas em questão estavam alocadas na área da Saúde.

Publicações relacionadas