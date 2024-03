Governo indica Rosa Weber para vaga no Tribunal do Mercosul | A TARDE

O governo Lula (PT) indicou a ex-ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, para a vaga de Ricardo Lewandowski no Tribunal Permanente de Revisão (TPR) do Mercosul.



Lewandowski cumpriu seu mandato no TPR de 28 de julho do ano passado até janeiro, quando assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O cargo passou a ser ocupado temporariamente pela árbitra suplente, a advogada Gisele Ribolom.