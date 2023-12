Governo libera R$ 4 bilhões ao Congresso após aprovação de MP | A TARDE

Em um período próximo de importantes votações no Congresso, o Governo Federal liberou R$ 4 bilhões em verbas extras do Ministério da Saúde para municípios indicados por alguns parlamentares, segundo reportagem do portal Uol.

Na semana passada, a Câmara aprovou a Medida Provisória (MP) das Subvenções, que define regras para as empresas usarem benefícios fiscais já concedidos. A MP será apreciada pelo Senado nesta terça-feira, 19. Na estimativa do Ministério da Fazenda, a medida pode levar à arrecadação de R$ 35 bilhões em 2024.

Ainda segundo a reportagem, a promessa é que cada deputado federal que tenha votado a favor da MP ganhe R$ 4 milhões. Foram 335 votos favoráveis. O valor destinado para cada senador ainda não foi calculado.

As verbas adicionas liberadas para negociações políticas, ao contrário das emendas parlamentares individuais, podem privilegiar os congressistas da base aliada e excluir a oposição.