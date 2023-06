Governo Lula prepara regulamentação da Lei Padre Júlio Lancellotti

Vetada por Bolsonaro, a Lei Padre Júlio Lancellotti, que proíbe o uso de arquitetura hostil, deve ser regulamentada pelo governo Lula. A lei entrou em vigor no início deste ano, depois que o Congresso derrubou o veto de Bolsonaro. As informações são do Portal Metrópoles,

Integrantes do Ministério dos Direitos Humanos se reuniram recentemente com o padre Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua em São Paulo, que pediu que o governo federal crie um canal de denúncias acessível a qualquer pessoa, sem burocracias, para que possam usar como através de mensagens de WhatsApp.

O padre disse que recebe denúncias de violações da lei todos os dias em suas redes sociais.