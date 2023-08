Governo promulga decreto que altera regras para CACs

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promulgou nesta sexta-feira, 21, um decreto que trata do controle "responsável" de armas no país.

A cerimônia de assinatura ocorreu no Palácio do Planalto e faz parte do Programa de Ação na Segurança (PAS), um conjunto de medidas do governo com o objetivo de reduzir a violência nacional.

Durante seu discurso, Lula enfatizou a importância de não permitir "arsenais em posse de indivíduos". O ministro da Justiça, Flávio Dino, complementou, afirmando que o decreto encerra um "capítulo trágico e sombrio" na história do país. Além disso, Dino salientou que a medida é "ponderada" e "equilibrada", podendo, assim, salvar vidas.

Principais Mudanças nas Regras de Controle de Armas entre os Governos Bolsonaro e Lula:

Quantidade de armas para defesa pessoal:

Governo Bolsonaro:

-> Até 4 armas de uso permitido sem necessidade de comprovação da efetiva necessidade.

-> Possibilidade de ampliação do limite.

-> Até 200 munições por arma, por ano.

Governo Lula:

-> Até 2 armas de uso permitido com comprovação de efetiva necessidade.

-> Até 50 munições por arma, por ano.

Divisão em níveis de atiradores:

Governo Bolsonaro:

-> Atiradores deixaram de ser divididos em níveis.

Governo Lula:

-> Atiradores voltam a ser divididos em três níveis, com exigência de comprovação de frequência em clubes de tiro e competições.

Quantidade de armas para atiradores:

Governo Bolsonaro:

Atiradores desportivos:

-> Até 60 armas, sendo 30 de uso restrito.

-> Munições de até 30 mil por ano para armas de uso restrito.

-> Munições de até 150 mil por ano para armas de uso permitido.

-> Até 20kg de pólvora.

Governo Lula:

Atirador Nível 1:

-> Até 4 armas de fogo de uso permitido.

-> Até 4.000 cartuchos por ano.

-> Até 8.000 cartuchos .22 LR ou SHORT por ano.

Atirador Nível 2:

-> Até 8 armas de fogo de uso permitido.

-> Até 10.000 cartuchos por ano.

-> Até 16.000 cartuchos .22 LR ou SHORT por ano.

Atirador Nível 3:

-> Até 16 armas de fogo, sendo 12 de uso permitido e até 4 de uso restrito.

-> Até 20.000 cartuchos por ano.

-> Até 32.000 cartuchos .22 LR ou SHORT por ano.

Quantidade de armas para colecionadores e caçadores:

Governo Bolsonaro:

Caçadores:

-> Até 30 armas, sendo 15 de uso restrito.

-> Munições de até 15 mil por ano para armas de uso restrito.

-> Munições de até 75 mil por ano para armas de uso permitido.

Colecionadores:

-> Até 5 armas de cada modelo.

-> Vedação de armas proibidas, automáticas, não portáteis ou portáteis semiautomáticas com menos de 30 anos de data de projeto do modelo original.

Governo Lula:

Caçadores excepcionais:

-> Até 6 armas.

-> Até 500 munições por arma, por ano.

-> Necessidade de autorização do Ibama.

Colecionadores:

-> Até 1 arma de cada modelo, tipo, marca, variante, calibre e procedência.

-> Vedação de armas automáticas e longas semiautomáticas de calibre de uso restrito com menos de 70 anos de 1º lote de fabricação.

-> Armas calibres 9mm e .40 e .45:

Governo Bolsonaro:

-> As armas desses calibres passaram a ser de uso permitido e podiam ser liberadas para CACs e defesa pessoal.

Governo Lula:

-> As armas desses calibres voltam a ser de uso restrito.

Porte de trânsito para CACs:

Governo Bolsonaro:

-> O Exército concedia autorização para trafegar com a arma do local de guarda até o clube de tiro ou de caça.

-> Uma arma de cano curto podia ser transportada municiada.

Governo Lula:

-> A Polícia Federal concede autorização para trafegar com a arma do local de guarda até o clube de tiro ou de caça.

-> A arma deve ser transportada desmuniciada e por um trajeto preestabelecido.

Fiscalização:

Governo Bolsonaro:

-> O Exército era responsável pela fiscalização de CACs, clubes de tiro, lojas de armas, armeiros e segurança das instalações de clubes de tiro.

Governo Lula:

-> A Polícia Federal passa a ser responsável pela fiscalização de CACs, clubes de tiro, lojas de armas, armeiros e segurança das instalações de clubes de tiro.

Funcionamento de clubes de tiro:

Governo Bolsonaro:

-> Clubes de tiro podiam funcionar em qualquer lugar e por 24 horas.

Governo Lula:

-> Clubes de tiro poderão funcionar de 6h às 23h.

-> Deverão ficar a 1 km de escolas.

Caça para controle de javali:

Governo Bolsonaro:

-> A caça com arma de fogo era permitida para qualquer caçador com registro no Exército e com autorização no Ibama.

Governo Lula:

-> A caça passa a ser excepcional e só poderá ocorrer quando outras formas menos cruéis, como armadilha, não forem eficazes.

-> Será necessário apresentar uma comprovação para obter autorização.