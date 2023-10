Grupo de deputadas envia carta a Lula pedindo ministra negra no STF | A TARDE

Vinte e cinco deputadas federais de partidos da base governista enviaram uma carta ao presidente Lula com um pedido para que ele indique uma mulher negra para a vaga no Supremo Tribunal (STF).

As parlamentares que assinaram o texto são dos partidos PT, do próprio presidente, PSOL, PSB e PCdoB.



A vaga aberta na Corte é a da ministra aposentada Rosa Weber, que se despediu nesta semana dos trabalho, passando o comando do Supremo para o ministro Luis Roberto Barroso. Weber completou 75 anos, idade limite para ocupar o cargo.



Apesar da pressão em torno da indicação, Lula ainda não sinalizou quem deve ser o escolhido ou escolhida. Com a saída de Weber, apenas uma mulher faz parte da Suprema Corte, a ministra Cármen Lúcia. Em 132 anos, a Corte teve 3 mulheres: a ministra aposentada Ellen Gracie (indicada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso), Cármen Lúcia (indicada por Lula em 2006) e Rosa Weber (indicada por Dilma Rousseff em 2011).



"A reivindicação por uma ministra negra é essencial para o avanço na necessária transformação do sistema de justiça brasileiro, não só pela importância de ver o povo negro sendo representado, mas por todas as possíveis mudanças estruturais na forma como a lei será interpretada, o direito aplicado e a justiça feita", afirmam as parlamentares na carta enviada ao presidente.



Deputadas que assinaram a carta são:



Ana Paula Lima (PT-SC)



Ana Pimentel (PT-MG)

Benedita da Silva (PT-RJ)

Camila Jara (PT-MS)

Carol Dartora (PT-PR)

Célia Xakriabá (PSOL-MG)

Dandara Tonantzin (PT-MG)

Daiana Santos (PCdoB-RS)

Delegada Adriana Accorsi (PT-GO)

Denise Pessoa (PT-RS)

Dilvanda Faro (PT-PA)

Duda Salabert (PDT-MG)

Erika Hilton (PSOL-SP)

Erika Kokay (PT-DF)

Ivoneide Caetano (PT-BA)

Jack Rocha (PT-ES)

Juliana Cardoso (PT-SP)

Lídice da Mata (PSB-BA)

Luiza Erundina (PSOL-SP)

Maria Arraes (SD-PE)

Natália Bonavides (PT-RN)

Profª Luciene Cavalcante (PSOL-SP)

Reginete Bispo (PT-RS)

Sâmia Bomfim (PSOL-SP)

Talíria Petrone (PSOL-RJ).