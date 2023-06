Haddad muda plano de carros populares para atender transporte coletivo

O ministro Fernando Haddad (PT), da Fazenda, anunciou nesta segunda-feira, 5, que repaginou o programa previsto para baratear carros populares, desenhado inicialmente pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), de Geraldo Alckmin (PSB). O plano agora vai priorizar o barateamento de caminhões e ônibus, visando atender aos transportes coletivo e de carga no Brasil.

“A gente repaginou o programa, que ficou mais voltado para transporte coletivo e transporte de carga, mas o carro também está contemplado”, disse Haddad.

Também faz parte do redesenho feito por Haddad a antecipação da reoneração do diesel no Brasil, que pode ampliar a arrecadação do governo federal em R$ 3 bilhões ainda em 2023. A ideia do ministro da Fazenda é utilizar metade, R$ 1,5 bilhão, para custear o plano de barateamento de veículos.

Haddad deve conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o tema ainda nesta segunda-feira, durante reunião. Outro assunto que estará na pauta do encontro é o programa Desenrola, que visa facilitar que os brasileiros endividados paguem seus débitos.