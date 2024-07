Haddad se reúne com deputados para tratar sobre reforma tributária

Alíquota está prevista em 26,5% - Foto: Reprodução | Ministério da Fazenda

O texto que regulamenta a reforma tributária entra na fase final de ajustes nesta terça-feira, 9, antes de ser colocado para apreciação dos deputados no plenário da Câmara, na próxima quarta, 10. Com isso, os líderes da Casa Legislativa e o presidente Arthur Lira (PP-AL) se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Um dos pontos de discussão no encontro são as mudanças que visam ampliar a previsão de alíquota padrão do IVA (Imposto sobre Valor Agregado), hoje prevista em 26,5%.

Na semana passada, quando o documento estava em discussão no grupo de trabalho, os deputados decidiram reduzir em 40% o IVA cheio, no que se trata sobre a alíquota da construção civil.

O IVA é a união entre IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).

Os deputados também incluíram absorventes e produtos de higiene menstrual na alíquota zerada. Em compensação, os parlamentares incluíram carros elétricos e jogos de azar no imposto seletivo.