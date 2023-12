Invasor do perfil de Janja chama ataque de "zoeira" e se diz honesto | A TARDE

Um homem publicou um vídeo no YouTube para reivindicar a invasão ao perfil de Janja na rede social "X", que aconteceu na noite desta segunda-feira, 11.

O suposto invasor chamou o ataque de "zoação de internet" e disse estar ciente que a Polícia Federal vai investigar o caso. "Talvez dê em alguma coisa, talvez não dê, depende do sistema judiciário desse país, que é quebrado", disse.

Leia mais: Após ser hackeada, conta de Janja no Twitter é bloqueada

"Eu não acredito que vou ser preso, mas quero avisar que isso só acontece com gente honesta, que está zoando aqui na rede social. Agora com bandido, Lula, corrupto, essas pessoas do grande poder do sistema, nada acontece. Então, antes de vocês me julgarem, questionem esses políticos que vocês votaram", completou.

Em um dos posts, há xingamentos contra o presidente Lula (PT) e a acusação de que a socióloga trai o mandatário brasileiro.

“O Lula é um vagabundo, eu traio ele com o Neymar, vai Neymar”, diz uma das postagens.

Além deste tweet, também foram proferidas ofensas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

“O Alexandre de Moraes é bandido e logo vai sofrer impeachment. Nada que ele faça vai impedir a gente de falar a verdade, enquanto tenho tempo falarei mais e mais”.