Investigações contra Bolsonaro devem ser concluídas este ano | A TARDE

As investigações da Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a partir da delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, deverão ter fim este ano, segundo avaliação de integrantes da PF com acesso aos autos encaminhada à CNN.



As fontes relataram que a fraude no cartão de vacinas de Bolsonaro, amigos e familiares é o ponto mais avançado até o momento. A possibilidade de uma prisão tem sido tratada com normalidade na PF.

“Se a equipe investigativa identificar que Jair, José, Maria, João tem envolvimento em crimes, eles vão ser presos. Qualquer investigado, se tiver provas e se enquadrar nos critérios das prisões vai ser preso, pode ser Jair, João, Maria”, disse uma importante fonte da PF ao portal.

Ainda de acordo com investigadores da PF, a delação, que guardado no sigilo, já teria gerado efeito. A colaboração traria vários elementos sobre a tentativa de golpe no 8 de janeiro, o desvio de joias recebidas de presente pela Arábia Saudita e a fraude no cartão de vacinas. A PF comparou a delação com um roteiro que tem ajudado na obtenção de mais provas.

“A PF não vai perseguir, nem proteger ninguém. Os erros do sistema criminal que foram cometidos com Lula não quero inverter e cometer com Bolsonaro”, ressaltou uma fonte.