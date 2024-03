Investigados em tentativa de golpe podem dar novas delações | A TARDE

Advogados dos investigados pela Polícia Federal no inquérito da possível tentativa de golpe no Brasil estão discutindo a possibilidade de negociação de acordos de delação premiada, estratégia utilizada pelo ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid.

Leia mais

>> PF: militares da ativa pressionaram Exército para participar de golpe

>> Investigado, Braga Netto tem salário do PL cortado por Valdemar

A informação foi inicialmente divulgada pelo Blog da Andréia Sadi. Os advogados teriam afirmado que ainda estão analisando o material nos autos e não descartam a utilização de colaboração premiada como linha de defesa.

Nesta quinta-feira, 22,um dos suspeitos teria manifestado interesse em firmar uma colaboração premiada. O nome e o tema do primeiro depoimento não foram revelados.

De acordo com os delegados envolvidos na rodada de depoimentos, os interrogatórios serviram para confirmar ou fazer esclarecimentos pontuais a respeito das linhas de investigação.

Leia também

>> Valdemar Costa Neto vai de encontro a aliados e depõe à PF