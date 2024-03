Janja parabeniza Dino após posse no STF: "Sucesso e felicidade" | A TARDE

A primeira-dama, Janja da Silva, usou as redes sociais para parabenizar a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que assumiu a responsabilidade do cargo na tarde desta quinta-feira, 22. Em uma publicação no X (antigo Twitter), a socióloga desejou que o ex-ministro da Justiça exerça o novo cargo como "responsabilidade e compromisso".

"Desejo sucesso e felicidade ao novo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Flavio Dino. Que sua trajetória na Suprema Corte seja de muita responsabilidade e compromisso com o povo brasileiro, características que o acompanham em toda sua caminhada", escreveu.

A posse do mais recente integrante da Suprema Corte contou com uma lista com mais de 800 convidados. Durante a cerimônia solene, o presidente Luís Roberto Barroso, destacou o currículo de Dino e comemorou a presença de políticos no local, o qual considerou como uma vitória da democracia e da civilidade.

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública substitui a ex-presidente da Corte, Rosa Weber, que se aposentou em setembro do ano passado.