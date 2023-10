Laudo não conclui se Cury apalpou seio de Isa, mas comprova toque

Segundo um laudo pericial do Instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo, assinado pela perita criminal Vilma Soares nesta segunda-feira, 25, não é possível "determinar com convicção ter havido qualquer tipo de apalpação dos seios" da ex-deputada estadual Isa Penna (PC do B) pelo ex-deputado estadual Fernando Cury (União Brasil). O toque, no entanto, foi comprovado.

Na ocasião, em 16 de dezembro de 2020, Fernando, que na época estava no Cidadania, se aproximou do balcão do plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), onde estava a colega Isa Penna, então filiada ao PSOL.

Isa o acusou de assédio, o que fez Fernando ser afastado do seu partido e ser suspenso do mandato de deputado estadual. Na ocasião, até mesmo parlamentares aliados de Cury saíram em defesa da então psolista.