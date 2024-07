Líder do governo Lula no Congresso escolhe novo partido

Assinatura de ficha de filiação ocorreu ao lado do presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Depois de mais de um ano sem partido, o senador Randolfe Rodrigues, líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional, finalmente escolheu uma nova legenda política. Trata-se do Partido dos Trabalhadores (PT), partido ao qual já foi filiado no passado.

Randolfe se desfiliou em 18 maio de 2023 da Rede Sustentabilidade, partido pelo qual foi eleito pela última vez ao Senado Federal em 2018. De lá até esta quinta-feira, 18, passaram-se 14 meses em que o senador esteve sem partido, até que veio o anúncio da filiação ao PT.

A carreira política de Randolfe começou exatamente como um quadro do PT, quando se filiou aos 18 anos, em 1990. Foi eleito deputado estadual no Amapá em 1998 pelo partido, tendo sido reeleito em 2002.

Em 2005, porém, Randolfe Rodrigues deixou o PT e se filiou ao PSOL, junto às tendências mais esquerdas da legenda. Lá, foi eleito senador pela primeira vez, em 2010, deixando a legenda em 2015 para se juntar à Rede Sustentabilidade, sigla liderada por Marina Silva.

Pernambucano radicado no Amapá, Rodrigues foi reeleito ao Senado Federal em 2018, ainda pela Rede, mas acabou deixando a legenda após discordâncias com posições políticas do partido. Desde então, era esperado o retorno de Randolfe ao PT, o que só se concretizou nesta quinta.