Ligado a movimentos golpistas, Cacique Tserere é solto após 9 meses

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou neste sábado, 9, a soltura do indígena xavante José Acácio Serere Xavante, conhecido como Cacique Tserere.



Preso pela Polícia Federal em 12 de dezembro por determinação de Moraes, por suspeita de organizar movimentos que ameaçam o Estado Democrático de Direito, Cacique Tserere estava no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, e responderá em liberdade ao processo no que corre no STF e usará tornozeleira eletrônica.

Após a prisão do indígena, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) realizaram atos de violência e vandalismo. Os criminosos tentaram invadir a sede da Polícia Federal e incendiaram carros e ônibus.