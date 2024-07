Lula afirma que fará discurso lido para evitar falas ‘capacitistas’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a solenidade de encerramento da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente Lula (PT) afirmou nesta quarta-feira, 17, que passará a ler os seus discursos para se referir às pessoas com deficiência para evitar gafes. A medida será adotada após o chefe do Executivo ter sido apontado como ‘capacitista’ pelo grupo de oposição, após algumas falas.

"Então, eu decidi ler para não falar nenhuma palavra que possa me criar problema. Também se eu falar alguma palavra, vocês sabem que nesse assunto vocês são especialistas, vocês sabem que eu sou um analfabeto e preciso aprender muito com vocês pra gente aprender a cuidar de vocês com carinho e respeito necessário", afirmou.

Presente na solenidade de encerramento da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília, o petista ainda contou à plateia que foi alertado pela sua mulher, Janja da Silva, sobre as declarações.

"A Janja falou 'amor, tome cuidado com cada palavra que você vai falar, porque essa gente tem a sensibilidade aguçada'", disse, sob aplausos.

No ano passado, o presidente foi apontado como ‘capacitista’ após falar que as pessoas não o veriam de “vocês não vão me ver de andador, não vão me ver de muleta, vocês vão me ver sempre bonito como se eu não tivesse sequer operado”, disse, antes de fazer a cirurgia no quadril.