Lula defende que Robinho cumpra pena por estupro no Brasil | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) autorize que o ex-jogador Robinho cumpra sua condenação por estupro no Brasil. A declaração foi feita em entrevista ao SBT. O julgamento do caso será realizado no final de março.

"Um homem, um jovem que tem dinheiro, um jovem rico, famoso, praticar estupro? E coletivo? e acha que não cometeu crime, acha que estava bêbado? Ah, cria vergonha. O estupro é um crime imperdoável. Então, a pessoa tem que ser condenada, tem que ser julgada", disse Lula, ao ser questionado sobre o ex-jogador.

STJ deve autorizar prisão do ex-jogador Robinho por estupro

"O Robinho já foi condenado na Itália e era para ele estar cumprindo pena, que agora vai ser julgado este mês. Espero que ele pague o preço da irresponsabilidade dele, de ser jovem que teve mais sorte do que 99% dos jovens Brasil, que ganhou muito dinheiro, ficou muito famoso", completou.

Neste mês, o STJ vai julgar se a condenação de Robinho por estupro na Itália pode ser cumprida no Brasil. O ex-atleta será julgado na Corte Especial do STJ, que conta com os 15 ministros mais antigos do colegiado. Eles irão decidir se a sentença será validada. Caso o julgamento termine empatado, a presidente Maria Thereza de Assis Moura dará o voto decisivo.

O crime foi cometido em uma boate de Milão, em 2013. A maior instância da justiça italiana proferiu a sentênça definitiva nove anos depois, em 2022. Um mandado de prisão internacional foi expedido em 16 de fevereiro. Os advogados de acusação apresentaram um áudio gravado em um carro, que registrou um diálogo entre Robinho e seus amigos, o que confirmou a versão apresentada pela vítima.

Robinho ainda não cumpriu pena e segue a vida normalmente no Brasil, já que cidadãos brasileiros não podem ser extraditados. Com isso, a Justiça italiana pediu que o ex-jogador cumprisse a pena no país.