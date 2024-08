Lula e Biden devem conversar por telefone nesta terça

Lula e Joe Biden durante encontro em Washington - Foto: Alex Brandon/AFP

Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e dos Estados Unidos, Joe Biden, devem conversar ao telefone, nesta terça-feira, 30. A ligação está marcada para às 15h30 a pedido de Biden, conforme apurou a CNN.

A conversa, que não teve o assunto revelado oficialmente ainda, acontece em meio ao processo eleitoral da Venezuela e a vitória para um terceiro mandato do atual presidente, Nicolás Maduro, que vem sendo apontada por alguns países como fraude.

Nem o Brasil, nem os Estados Unidos reconheceram a vitória de Maduro até o momento. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse, nesta segunda-feira, 29, que os Estados Unidos têm “sérias preocupações de que o resultado anunciado não reflita a vontade ou os votos do povo venezuelano”.



