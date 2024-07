Lula estima estudos para exploração de petróleo na margem Equatorial

"O que nós queremos é fazer um processo de medição para a gente saber se tem [petróleo]", disse o presidente - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governo Lula (PT)pretende explorar o petróleo na Margem Equatorial, segundo afirmou o chefe do Executivo federal. A operação já vem sendo defendida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

"Nós vamos explorar a Margem Equatorial", iniciou o presidente. "Por enquanto, não é explorar. O que nós queremos é fazer um processo de medição para a gente saber se tem [petróleo] e qual a quantidade de riqueza que tem lá embaixo”, emendou, durante entrevista à Rádio Mirantes News FM, do Maranhão.

Em seguida, Lula garantiu que a área será explorada pela sua gestão. O assunto, no entanto, vem causando divergências dentro do alto escalão do governo. Isso porque, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem se posicionado contra a medida.

Marina chegou a referenciar o parecer sobre o tema ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) contra essa possível exploração na região da Foz do Amazonas. O assunto também tem mobilizado parlamentares do Amapá no Congresso, contrários ao parecer do Ibama.

Sem entrar nessa questão, Lula destacou a "distância enorme" entre as regiões que poderiam ser alvo de exploração. "Quando a gente fala da Margem Equatorial, o pessoal fala: mas é perto da Amazônia. É o seguinte: são 575 quilômetros da margem do Amazonas", disse. "Uma distância enorme." A Margem Equatorial se estende pelo litoral brasileiro do Rio Grande do Norte ao Amapá e, segundo o governo, é uma região geográfica de potencial exploratório para o setor de óleo e gás.