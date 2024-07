Lula estenderá viagem ao Paraguai para Bolívia em julho

Presidente participará do encontro da cípula de chefes de estado do Mercosul - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidenteLula (PT) deve estender a sua viagem para o Paraguai, no início de julho, quando participa do encontro da cúpula de chefes de estado do Mercosul, até a Bolívia, fazendo uma visita oficial ao país.

A agenda do mandatário prevê o seu desembarque em Assunção, capital paraguaia, no próximo dia 8 de julho. No dia seguinte, o petista segue para a cidade de Santa Cruz de la Sierra, considerada o centro comercial da Bolívia.

Leia também

>> Lula compara história do PT ao Real Madrid

>> Lula volta a criticar PL do Aborto: "É uma coisa impensável"

Em agosto, segundo a coluna Igor Gadelha do portal Metrópoles, o chefe do Executivo federal realiza uma nova viagem internacional rumo a Santiago, no Chile.