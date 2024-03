Lula posa com bandeira palestina: "Tempo vai provar que estava certo" | A TARDE

O presidente Lula (PT) posou com uma bandeira da Palestina na segunda-feira, 5, durante a abertura da 4ª Conferência Nacional de Cultura, em Brasília.

No evento, Lula disse que o "o tempo vai provar" que ele estava certo ao comparar as ações das forças de Israel em Gaza com os atos da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

"O povo palestino tem o direito de viver, de criar o seu país (...), até quando a gente vai ter medo? Até quando vamos nos curvar? Já passei por muitas histórias (...), então, nós temos que reagir em nome da democracia e das instituições", discursou o presidente.

Lula posou com a bandeira da Palestina após o discurso de abertura do evento feito pelo poeta Antônio Marinho. Ele pediu o "fim do genocídio" em Gaza e foi aplaudido de pé pelo presidente. Em seguida, Lula, Marinho e a ministra da Cultura, Margareth Menezes empunharam a bandeira.