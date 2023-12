Lula sanciona lei que torna Consciência Negra em feriado nacional | A TARDE

O Dia Consciência Negra e Nacional de Zumbi, celebrado no dia 20 de novembro, se tornou oficialmente feriado nacional. Isso porque, o presidente Lula (PT) sancionou nesta quinta-feira, 21, o projeto de lei que dispõe sobre o tema.

A proposta foi apresentada e aprovada no plenário da Câmara dos Deputados, no último dia 29 de novembro. A proposição contou com 286 votos a favor e 126 contrários.

A data, celebrada em 20 de novembro, marca a morte do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, no século XVII. Anteriormente, ela já era reconhecida como feriado em seis estados e aproximadamente 1,2 mil cidades.

Apesar de Salvador ser considerada a capital mais negra fora da África, a data não é celebrada como feriado na cidade. O presidente da Câmara da capital baiana, Carlos Muniz (PSDB) defendeu a inclusão da data no calendário no município, durante entrevista ao A TARDE Cast.