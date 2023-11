Mãe de Moraes enviou acidentalmente fake news contra o filho | A TARDE

Uma das vítimas de fake news dos bolsonaristas no ano passado foi a mãe de um dos principais inimigos dos apoiadores do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). A informação foi divulgada na coluna do Guilherme Amado, do site Metrópoles.



No livro “O tribunal — como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária”, escrito pelos jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber, consta uma história em que a mãe de Alexandre de Moraes, Glaucia de Almeida Moraes, compartilhou um vídeo com fake news sobre o filho para seus contatos de WhatsApp, incluindo o próprio Alexandre.

Imediatamente, Alexandre de Moraes perguntou se a mãe prestou atenção no conteúdo do vídeo. Glaucia respondeu que não tinha assistido o vídeo até o final e deixou de compartilhar a fake news.