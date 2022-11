Margareth Menezes compõe grupo de transição do governo Lula

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) anunciou na tarde desta segunda-feira, 14, novos nomes para os grupos técnicos responsáveis pela transição do governo de Jair Bolsonaro (PL) para o de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O grupo técnico de Cultura terá a cantora Margareth Menezes como integrante. A embaixadora do filme Pantera Negra vai participar da equipe com a deputada federal Áurea Carolina, Antonio Marinho, Juca Ferreira e Márcio Tavares.

Os nomes foram distribuídos em mais de 30 grupos técnicos, que vão analisar cada área do governo federal. Nesta segunda-feira, 14, foram anunciados os integrantes da equipe de Educação, Esporte, Infraestrutura, Juventude e Cidades.

Entre os principais nomes escolhidos, aparece o de uma das herdeiras do banco Itaú Neca Setubal. O ex-jogador Raí também foi anunciado, junto com políticos conhecidos como Guilherme Boulos, Márcio França e João Campos.

"Esses grupos de trabalho e técnicos não precisam ficar limitados a essas pessoas. Eles podem convidar outras pessoas, eles têm liberdade de ação. É pra levantar dados", afirmou Alckmin.

O grupo técnico da Educação será composto por Andressa Pellanda, Alexandre Schneider, Binho Marques, Claudio Alex, Heleno Araujo, Henrique Paim, Macaé Evaristo, Maria Alice Setubal, Paulo Gabriel, Priscila Cruz, Ricardo Marcelo Fonseca, Rosa Neide, Teresa Leitão e Veveu Arruda.

No Esporte, a ex-atleta de voleibol Ana Moser foi anunciada junto com Edinho Silva, Isabel Salgado, José Luiz Ferrarezi, Marta Sobral, Mizael Conrado, Nádia Campeão e Verônica Silva. O grupo conta ainda com o ex-jogador de futebol Raí Souza Vieira de Oliveira.

O setor da Infraestrutura terá o senador Alexandre Silveira, Gabriel Galípolo, Maurício Muniz, Miriam Belchior, Paulo Pimenta, Vinicius Marques, Fernanda Batista e Marcos Cavalcante.

Na Juventude, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) anunciou Gabriel Medeiros, Giberlandio Miranda de Santana, Kelly dos Santos Araújo, Marcos Barão, Nádia Beatriz Martins Garcia Pereira, Nilson Florentino Jr, Thiago Augusto Morbach e Sabrina Santos.

Com a confirmação do deputado federal eleito por São Paulo, Guilherme Boulos, o grupo técnico de Cidades terá Ermínia Maricato, Evanise Lopes Rodrigues, Maria Fernanda Ramos Coelho, Inês Magalhães, Geraldo Magela, José Di Filippi, o ex-governador Márcio França, Rodrigo Neves e Nabil Bonduki. O prefeito de Recife, João Campos, também compõe a equipe.

Geraldo Alckmin anunciou na última terça-feira, 8, os primeiros nomes da equipe de transição. Os 30 grupos técnicos se aproximam da composição dos ministérios previstos para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O vice-presidente eleito afirmou que a participação das equipes de transição não significa, necessariamente, que elas estarão no Executivo em 2023.

A transição acontece na sede do Centro Cultural Branco do Brasil (CCBB), em Brasília.